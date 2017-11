El 155 imita la versió més barroera del Decret de Nova Planta

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 17:30 h

Canvien els noms de les comarques de la Garrotxa, la Noguera i el Maresme per Breña, Nogal i Marisma

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| La derrota militar i política de 1714 va significar un període de repressió contra Catalunya que va aplanar el camí a un model d'Estat borbònic que acabaria plasmant-se en el Decret de Nova Planta de 1716. Una mesura que encarnava un esperit castellanitzador, en que la llengua va ser especialment atacada, i que encara promulga el Govern espanyol emparat en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: n'és un clar exemple el fet que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) canviés el passat 21 de novembre els noms de les comarques de la Garrotxa, la Noguera i el Maresme per Breña, Nogal i Marisma.

La imatge del BOE Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes BOE, castellanització

En l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per als serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental del Departament de Treball, Afers Socials i Família, la conselleria va imposar el canvi de nomenclatura del català al castellà. Fonts d'aquesta conselleria han justificat l'intent de castellanització del Gobierno com un "error tècnic" originat al mateix departament, i no al Ministeri ni al BOE, en el moment de revisar la traducció al castellà per a la seva publicació al Butlletí Oficial. En el document, apareixen aquests tres noms en la classificació per comarques dels punts d'actuació i les taxes d'atur i el percentatge concret entre les persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental durant l'any passat.L'ordre, signada per la ministra de Treball, Fátima Báñez, apareix al BOE -així com totes les altres que fins ara publicava el DOGC- també com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.