Les 5 mentides de Cospedal per intentar amagar el llastimós ridícul a la broma telefònica russa

La ministra de defensa es va creure que el 50% dels turistes russos a Barcelona eren espies

Gerard Sesé @gerardsese - La ministra de defensa del Gobierno del PP, María Dolores de Cospedal, va caure de quatre grapes i va picar en una broma telefònica de l'emissora russa Sputnik. Dos dels seus periodistes es van fer passar per representants del Ministeri de Defensa de Letònia. La ministra es va creure que Puigdemont "treballa per la intel·ligència russa des de fa molt de temps amb el sobrenom de Cipollino" i que el "50% dels turistes russos a Barcelona són espies".

Aquest era el tuit de Cospedal per sortir del pas del ridícul històric després de creure's la broma: "fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron, han quitado la traductora. como no confié dejé de hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos".

1- Sí que va tornar a trucar

Rac1 va entrevistar a un dels dos humoristes protagonistes de la broma, Alexéi Stoliarov, i va explicar que es van produir fins a 5 trucades amb el ministeri de defensa. Cospedal havia dit que no, que només van parlar un cop. Doncs no només és fals sinó que ella va ser que va trucar només 15 minuts després explicant que ja havia parlat amb Mariano Rajoy i que estaven interessats en tenir una trobada. De 5 trucades, tres es van fer amb l'equip de protocol de la ministra.

2- Pocs filtres per parlar-hi

Des del Gobierno s'ha volgut fer creure que els bromistes tenien contactes amb la intel·ligència russa perquè aconseguir parlar amb la ministra és molt difícil i coneixien el protocol. Stoliarov també ho va desmentir i va explicar que amb només un dia ho van aconseguir. De fet, va arribar a exclamar que va ser més difícil contactar amb Elton John que amb la ministra.

3- No va demanar parlar en anglès

Cospedal també va explicar que va demanar fer la conversa en anglès i que els bromistes només volien parlar rus. Una altra mentida: Stoliarov narra que "quan vam pactar la trucada, els de protocol ens van dir que era millor que ella parlés en espanyol. Vam estar una hora esperant que trobessin un intèrpret de rus a l'espanyol".

4- Sí que va confiar-hi i s'ho va creure tot

L'humorista rus es fa creus que Cospedal s'ho empassés tot. A més, qüestiona com pot ser que en comptes de contrastar la informació amb fonts pròpies dediquessin tota una hora a buscar un intèrpret de rus a espanyol. Un fet que demostra una altra bola de Cospedal: s'ho va creure tot de principi a fi i amb 15 minuts va convèncer Rajoy.

5- No són agents del Kremlin

Stoliarov va desmentir categòricament que ell i el seu company fossin agents del govern rus o que hi col·laborin. La qüestió és que mitjans espanyols s'han bolcat en fer creure que darrere de la broma hi havia el Kremlin i que al FSB hi ha un 'subdepartament de provocacions' que realitza trucades falses i desestabilitzadores". El mateix humorista ho va titllar de "bogeria".

