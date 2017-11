L'ocupació policial ofega econòmicament l'Estat espanyol

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 18:40 h

Zoido demana més diners públics a Montoro per mantenir la policia espanyola a Catalunya

Redacció| Ni més ni menys que uns 32 milions d'euros. Aquesta és la quantitat de diners públics que la Hisenda espanyola va aprovar gastar -amb una partida extraordinària- per tal que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es traslladessin a Catalunya a reprimir la població i el seu dret a l'autodeterminació. Vist que no ha estat suficient, els costos ja ascendeixen a més de 47 milions, el Ministeri d'Interior demanarà més diners al departament dirigit per Cristóbal Montoro, segons publica en exclusiva 'Okdiario'.





Per a més inri, Zoido ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Onda Cero que el desplegament d’agents a Catalunya seguirà “fins que sigui precís i necessari salvaguardar absolutament tots els drets i la igualtat de tots els drets de tots els que viuen a Catalunya, pensin com pensin”. La ciutadania de Catalunya ha expressat en totes i cadascuna de les seves mobilitzacions la necessitat de fer "fora les forces d'ocupació" que van apallissar els seus conciutadans al referèndum de l'1-O i que desestabilitzen la realitat pacífica que es viu a Catalunya.

Segons el mitjà espanyolista, només el sobresou dels 6.000 agents per dia desplegats a Catalunya (disposen -de mitjana- d'uns 90 euros diaris per a gastos de manutenció) va costar fins el 16 de novembre (quan ja portaven 56 dies a Catalunya) 30,2 milions d'euros. A més, els tres vaixells on viuen al port de Barcelona -el Rhapsody (amb un cost diari de 110.000 euros), l'Azzura (105.000) i el Moby Dada o 'Piolín' (95.000)- han suposat un mínim de 17, 36 milions d'euros fins la mateixa data. El total és de 47,6 milions d'euros.La petició del Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a Montoro s'emmarca en els anomenats "crèdits extraordinaris". I és que, en els quasi 50 milions d'euros que ha costat l'ocupació policial de Catalunya, només s'inclouen la manutenció dels agents i el cost dels ferris fins el passat 16 de novembre, la qual cosa deixa entreveure que els costos reals seran molt més elevats.