L'usurpació del 155 impedeix la defensa de la Generalitat en el cas Sixena

Última actualització Dijous, 23 de novembre de 2017 19:25 h

Méndez de Vigo, com a conseller de Cultura imposat, ha donat l'odre de no presentar recurs contra el trasllat de les obres

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN| Ja s'ha esgotat el termini i la Generalitat no ha recorregut la providència del jutjat número 1 d'Osca del 15 de novembre en què es requeria al Ministre de Cultura espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que donés compliment a les resolucions judicials provisionals i lliurés a l'Aragó les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. És la primera vegada que la Generalitat no recorre una ordre judicial en el cas Sixena i el motiu, segons fonts del ministeri de Cultura, és que el mateix ministre, que actua com a conseller de Cultura provisional en aplicació de l'article 155, ha donat l'odre de no presentar recurs.





Les mateixes fonts asseguren que de moment no ha arribat el requeriment íntegre, sinó de forma parcial, i que aquesta indicació s'ha fet perquè Méndez de Vigo s'ha justificat dient que vol estudiar la situació "amb diligència" abans de prendre cap decisió, tot i que ha puntualitzat que ho farà "des del principi de respecte a les decisions judicials i amb esperit de col·laborar". Mentrestant, la Generalitat, a través del seu advocat, ha presentat aquest dijous un escrit a l'Audiència d'Osca en què li demana celeritat perquè es pronunciï sobre el recurs presentat fa dos anys i mig contra la nul·litat de les compravendes per evitar un "dany irreversible".



La titular del jutjat de primera instància 1 d'Osca va emetre una sentència l'abril de 2015 en què declarava nul·les les compravendes de les 97 obres en litigi efectuades pel Govern i pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a l'ordre religiós del monestir de Sixena entre el anys 1983 i 1994. Aquesta sentència implicava el trasllat a l'Aragó d'aquests béns i la Generalitat va recórrer aquesta decisió a l'Audiència. La sala, però, encara no s'ha pronunciat i mentrestant, una interlocutòria del mateix jutjat d'Osca ordenava el trasllat provisional de les peces fins que no es resolgués el recurs. Tant el conseller Vila com Puig es van negar reiteradament a donar el vist-i-plau a aquest trasllat, al qual s'oposa també el Consorci del Museu de Lleida, al·legant que la col·lecció del Museu no es pot disgregar i acollint-se a les lleis catalanes de patrimoni.

La Generalitat, amb l'escrit presentat aquest dijous, alerta a l'Audiència d'Osca que seria "enormement perjudicial" que es fes efectiu el trasllat provisional i acte seguit es dictés una sentència contrària a aquesta decisió. "El dany podria ser irreversible i la tensió social innecessària", conclou l'escrit.

El jutge d'Osca no descarta enviar la policia judicial al Museu de Lleida, en funció de la resposta de Méndez de Vigo

Pel que fa al requeriment de jutjat número 1 d'Osca al Ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, aquest encara no s'ha pronunciat. És per això que, des de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, es va fer arribar un escrit al jutjat demanant que es duguessin a terme les actuacions acordades en la providència del 15 de novembre de manera "urgent" i "sense dilació".

Tot i que el magistrat, a través d'una providència amb data d'aquest dimecres 22 de novembre, demana calma, tampoc descarta enviar la policia judicial al Museu de Lleida. Concretament, demana esperar a la resposta del ministre de Cultura al seu requeriment i esperar també a rebre de la policia judicial la proposta d'actuació en cas d'intervenció. Un cop rebudes ambdues respostes, recull la providència del jutjat, "s'acordarà allò que procedeixi, inclús el retorn dels béns a càrrec dels agents de l'autoritat i els tècnics del govern de l'Aragó, si el que s'acorda en el procediment actual, no es complís".