Què és el que més busquen els espanyols a Google sobre Puigdemont o Junqueras?

L'exercici que ha realitzat directe!cat és senzill obrir un navegador en mode incògnit i buscar al cercador de Google una paraula seguida del ver ser (en castellà, sense accent) i deixar que el buscador rei d'Internet ens proposi acabar la frase. Aquests són els resultats:

"Puigdemont es calvo"

Segons sembla, el pentinat de Carles Puigdemont genera força inquietud als espanyols. És per aquest motiu, segurament, que la primera cerca que Google suggereix és "Puigdemont es calvo" imaginant que el president legítim de Catalunya porta una perruca. Cal destacar altres suggerències si més no sorprenents: "mason", "maduro", "judio" i, fins i tot, "iluminati" apareixen. Aquesta última s'havia especulat que el serrell del pentinat del president mig dibuixava un triangle sobre el front.

Extra: "Cataluña es España"

Per acabar, no ens hem pogut resistir a buscar què passa amb la paraula Catalunya escrita en castellà. El resultat no és sorprenent: "Cataluña es España" és el que ens suggereix Google. Però cal destacar algunes altres invencions del cercador basades en les cerques els usuaris en castellà: una es pregunta si és "independiente ya", una altra de nivell com "cataluña es un país o una ciudad" i una altra que afirma ser "tierra conquistada".