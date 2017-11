Alcala Meco hi posa un "NO AUTORIZADO" i Correus ens retorna l'exemplar del monografic Prat de la Riba enviat a @txellborras.

— Revista de Catalunya (@RevistadeCat) 23 de novembre de 2017

Amb el missatge "no autoritzat. Retornar al remitent", la carta ha estat retornada per Correus a la revista, que ha criticat la situació a través de les seves xarxes socials. "Devem ser perillosíssims", han ironitzat.En un altre tuit, han assegurat que faran arribar aquesta informació a la consellera i han desitjat que sigui alliberada "ben aviat" per lliurar-li ells mateixos l'exemplar de la revista.