Bosch s'ofereix a Colau per frenar l'impacte del 155 a Barcelona

Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 05:00 h

El líder d'ERC de Barcelona es proposa per acabar la legislatura amb "estabilitat"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El trencament del pacte entre el PSC i Barcelona en Comú ha obert un nou espai per a les forces independentistes de l'Ajuntament de Barcelona. La pressió del 155, sumada al govern legítim empresonat i a l'exili, col·loquen el consistori com una institució clau en la defensa de la sobirania catalana.



Alfred Bosch, en un moment de l'entrevista © Marina Bou Comparteix Tweet

URL curta



L'oferiment conjunt que varen presentar Xavier Trias i Alfred Bosch perquè l'alcaldessa Colau trenqués amb el partit que ha donat suport al 155 segueix en peu. En concret, el líder d'ERC, en l'entrevista publicada avui a Revista Mirall , fa un pas endavant i exposa la disposició del seu partit per acabar la legislatura amb "estabilitat": "La bona disposició hi és. Entenem el pas difícil que han fet trencant amb el PSC, i no volem que la ciutat pateixi. Ara bé, això no és un xec en blanc".

Segons Bosch, els republicans estarien disposats a donar suport al govern de Colau si aquest és "coherent amb la ciutat": "Ens oferirem per parlar de governabilitat i estabilitat". En aquest sentit, davant l'imminent debat sobre els pressupostos municipals del 2018, el republicà explica que hi ha una "bona disposició" per tirar endavant els comptes, però que hi ha "poca inversió" en partides claus com les d'habitatge, escoles i funcions socials on "no augmenten, sinó que disminueix". En aquest sentit, Bosch ha matisat que el trencament amb el PSC no vol dir que ERC ho voti tot, sinó que obre la possibilitat que es puguin plantejar projectes de ciutat per arribar a nous acords.