Setze europarlamentaris demanen visitar les presons dels presos polítics

Els setze europarlamentaris pertanyen als Verds, a l'esquerra unitària GUE/NGL, als liberals ALDE i als reformistes ECR. Tanmateix, la socialista portuguesa Ana Gomes, també ha demanat visitar les presons on hi ha els polítics catalans.

Aquesta associació treballa per ajudar a resoldre les "diferències" entre els governs català i espanyol a través del "diàleg pacífic". Des de l'entitat es recorda que entre els vuit membres del Govern empresonats hi ha dos exparlamentaris europeus, Oriol Junqueras i Raül Romeva.

