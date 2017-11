Un centenar de juristes de tot l'Estat carreguen contra Lamela per la seva desproporcionalitat

Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 10:10 h

Rebutgen les acusacions de rebel·lió i sedició contra els consellers i els Jordis

ACN | 109 catedràtics de dret penal d'universitats d'arreu de l'Estat han rebutjat, a través d'un manifest, les acusacions de rebel·lió i sedició contra els consellers cessats per l'Estat i el president Carles Puigdemont i contra els líders de la societat civil Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Vuit consellers i els presidents de l'ANC i Òmnium estan a la presó de manera preventiva i sense fiança.

Rull, Mundó, Romeva, Turull, Bassa, Forn i Borràs arriben a l'Audiència Nacional © Rafa Garrido Comparteix Tweet

Els signants del manifest consideren que el conflicte català és "la crisi política més greu" que s'ha viscut a Espanya "des del cop d'estat del 1981". En aquest sentit, afirmen que les qualificacions jurídiques que han emanat de la Fiscalia General de l'Estat i de l'Audiència Nacional han causat "repulsa" i "preocupació" als "mitjans jurídics espanyols".

Tot i que deixen la porta oberta a altres possibles delictes, consideren "greument equivocat" acusar els investigats pel delicte de rebel·lió quan està "absent" un "element estructural" d'aquest, la violència.

Tampoc consideren que hi hagi hagut delicte de sedició, perquè "en cap moment" s'ha aportat "cap indici" que els imputats hagin "induït, provocat o protagonitzat" cap alçament tumultuari "tal com exigeix la llei".

Crítiques a Lamela

Tanmateix, els juristes afirmen "amb rotunditat" que l'Audiència Nacional no és competent per investigar el cas i s'hauria de traspassar a la Provincial de Barcelona. En aquest punt, carreguen durament contra la jutgessa i expliquen que l'argumentació de Lamela per reclamar la competència "constitueix una manipulació poques vegades vista en l'àmbit forense".

Els signants del manifest també denuncien la "manca de mesura" de Lamela tant a l'hora de fixar dates per prestar declaració, com en el dictat de les presons preventives que "sens dubte han estat greument desproporcionades i mancades de justificació suficient, més enllà de manifestacions abstractes".

