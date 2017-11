Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 10:00 h

El ministre de l'Interior ja va avisar que "no hi ha impunitat"

Redacció | A diferència dels insults contra els catalans, o de les mostres de catalanofòbia a les xarxes en episodis tan dramàtics com els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils o l'accident de Germanwings, mofar-se de la mort de Maza sí que té conseqüències penals.

Ho avisava el mateix dia que de la desaparició del qui fou el Fiscal General de l'Estat el ministre Zoido, "no hi ha impunitat" per aquells que s'hagin "mofat" de la mort d'una persona. El criteri, que hauria de ser igual en totes les notícies on hi ha víctimes mortals, és imparcial i, de la mateixa manera que obvia la catalanofòbia actua, sense contemplacions, quan la víctima és una figura de l'Estat.

Segons ha anunciat el mateix ministre, aquest matí a Barcelona s'ha detingut a un home que "va celebrar la defunció de José Manuel Maça i va amenaçar al delegat del Govern a Catalunya a les xarxes socials" per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i injúries.

La @policia ha detenido en Barcelona a un hombre que celebró el fallecimiento de José Manuel Maza y amenazó al delegado del Gobierno en Cataluña en las redes sociales, por un presunto delito de incitación al odio e injurias. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 24 de novembre de 2017