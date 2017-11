Aliança entre La Vanguardia, la Cambra de Comerç i el Gobierno perquè Santi Vila guanyi protagonisme polític

La cita es donarà en la XXII Trobada d'Economia a S'Agaró , en el marc d'un fòrum de reflexió organitzat per la Fundació Olof Palme, la Cambra de Comerç de Barcelona i La Vanguardia per debatre amb polítics, empresaris i acadèmics sobre 'Catalunya-Espanya: Palanques pel creixement'. Entre els participants hi haurà la vicepresidenta Santamaría, el director de La Vanguardia, Màrius Carol i el convidat estrella, l'exconseller de Cultura i d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, que si fa tot just dos dies coincidia amb el president del Gobierno, Mariano Rajoy, artífex de repressió contra els ciutadans que van voler votar l'1 d'octubre i contra les institucions catalanes, avui es veurà amb la número dos d'aquesta estratègia de violència institucional i policial contra Catalunya.