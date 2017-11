El gobierno proposa un nou fiscal general més ultra que Maza

Sánchez Melgar, de 62 anys i amb gairebé més de 35 anys d'antiguitat en la carrera judicial és magistrat al Suprem des del 2000. Anteriorment, va ser president de l'Audiència Provincial d'Àvila, on va coincidir amb Ángel Acebes, en aquell moment alcalde de la ciutat.

En el seu currículum destaca la seva defensa fèrria per la Doctrina Parot, la jurisprudència establerta el 2006 per imposar el compliment íntegre de les penes a terroristes i altres condemnats per delictes greus. Significava que els presos condemnats a través del Codi Penal de 1973, que fins a la data de la sentència sortien de la presó després de complir entre 18 i 20 anys d'internament gràcies a l'aplicació dels beneficis penitenciaris, havien de romandre empresonats fins a un màxim de 30 anys. La Doctrina Parot va ser anul·lada el 2012 pel Tribunal Europeu de Drets Humans.

El màxim candidat a substituir Maza és un dels magistrats encarregats d'autoritzar les intervencions telefòniques del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Tanmateix, va ser un dels magistrats del Suprem que va votar en contra de la "doctrina Botín". Cal recordar que va ser un dels cinc magistrats que va admetre a tràmit la querella presentada per Maza contra els membres de la Mesa del Parlament.

La seva candidatura serà aprovada avui pel Consell de Ministres. La proposta serà valorada pel Consell General del Poder Judicial. Finalment, abans que el govern espanyol faci públic el nomenament, Sanchez Melgar haurà de comparèixer al Congrés dels Diputats.