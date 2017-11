Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 12:45 h

Ho ha dit en el primer plenari municipal sense el socialistes al govern

ACN | El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, de liderar de "forma erràtica" la ciutat, primer governant en solitari, després pactant amb el PSC i finalment apropant-se als independentistes.

En aquest sentit, ha reconegut que no entén perquè en aquest primer plenar municipal sense els socialistes al govern, no ha presentat un cartipàs on s'incloguin els seus nous socis de govern, en referència al Grup Demòcrata i ERC.El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat que BComú va trencar l'acord amb el PSC amb "tristor", i ha dit que espera poder seguir pactant amb ells temes de ciutat.El portaveu del PDeCAT, Jaume Ciurana, s'ha ofert per arribar a acords, però no per "destruir una determinada idea de la ciutat". Tanmateix, el republicà Alfred Bosch ha dit que estan disposats a ajudar en aquelles qüestions "essencials" per al funcionament de la ciutat.