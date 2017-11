[Vídeo] L'associacionisme juvenil retrata Colau durant el ple de Barcelona

No hi ha cap vot

La plataforma en defensa del bloc 17 ha acudit aquest divendres al ple de l'Ajuntament de Barcelona per reivindicar que el Bloc 17 "es queda al barri", després que el BBVA estigui a punt de comprar-lo. Els membres de la plataforma han interromput la sessió plenària per explicar la seva reivindicació i han mostrat una pancarta on es podia llegir: "El teixit associatiu d'Horta està en perill davant l'especulació immobiliària".



La Plataforma està formada per diferents entitats del districte d'Horta-Guinardó i té l'objectiu de defensar l'edifici "en perill" situat a la plaça Eivissa. Les entitats juvenils ocupen aquest edifici des de fa més de 30 anys i és la seu del Consell de Joventut i de diferents entitats juvenils com, per exemple, esplais.

Avui @defensembloc17 ha estat al Ple Municipal per reivindicar que el Bloc 17 és de qui li dóna vida. #ElBloc17esqueda pic.twitter.com/PH8NpFe0QM — Endavant-HG (@EndavantHG) 24 de noviembre de 2017

La regidora de la CUP, Maria José Lecha, ha donat la benvinguda al moviment juvenil d'Horta, i ha dit, durant una de les seves intervencions al ple, que l'Ajuntament "té a les seves mans aturar l'espoli i el saqueig d'aquest patrimoni públic".

Tanmateix, a través del seu compte de Twitter, el regidor d'ERC per Horta Guinardó, Jordi Coronas, ha exigit a la regidora de BComú al districte, Mercedes Vidal, que aturi la signatura de venda del BBVA del Bloc 17 de Plaça Eivissa i que l'Ajuntament negociï la seva adquisició.