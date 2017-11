Interior reconeix que el desplegament policial a Catalunya ha provocat problemes de seguretat a la resta de l'Estat

No hi ha cap vot

Sense cap altra aldarull a Catalunya, més enllà dels que han provocat les concentracions ultres que acompanyaven les manifestacions nacionalistes espanyoles, la tasca de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya ha estat d'ocupació i repressió, com les escenes que van protagonitzar amb les agressions físiques a votants que l'1 d'octubre anaven al col·legi electoral.

L'ofec econòmic, recordem que Zoido va reclamar més diners a Montoro per poder mantenir la policia a Catalunya , i la manca d'efectius a altres zones de l'Estat, ha provocat que el ministre hagi decidit reduir a la meitat el desplegament a Barcelona. En aquest sentit, ara mateix hi ha 3.000 dels 6.000 agents que encara quedaven. Aquests policies restaran en territori català fins a finals d'any, amb les eleccions del 21 de desembre al mig. El ministerio reconeix que gràcies al 155 gaudeixen del control dels Mossos d'Esquadra, un fet que els permet fer front a situacions de tensió que, val la pena recordar, sempre han estat protagonitzades per aquells que tenen la missió de mantenir l'ordre públic.