Puigdemont esclata contra Núria Marín i la titlla de mentidera i manipuladora

La resposta de Carles Puigdemont ha estat contundent i s'ha produït fa pocs minuts. A través del seu perfil de Twitter, ha carregat contra la socialista i ha titllat les seves declaracions com "rotundament falses" i ha definit el que ha dit com un intent vergonyant de "mentidera i manipular" enllaçant la notícia amb les declaracions de l'alcaldessa i dels seus "socis del 155" amb una altra notícia del líder del PP català, Xavier García-Albiol.

