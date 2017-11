Puigdemont desafia Rajoy a debatre davant Europa

Méndez de Vigo: "amb qui ha de debatre és amb Garcia Albiol"

Puigdemont ha tornat a condemnar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i les eleccions imposades per l'article de la Constitució espanyola. En aquest sentit, ha apuntat que si els resultats del 21-D s'assimilen als del 27-S Rajoy "ha perdut"."Ho has intentat tot i no només no has solucionat el problema, sinó que l'has empitjorat", ha retret Puigdemont al president espanyol. El president de la Generalitat ha tornat a insistir, a més, en que no té intenció de demanar asil polític a Bèlgica.Sobre si acceptaria un concert econòmic com el del País Basc, s'ha referit al fet que el Tribunal Constitucional ja va "tombar" l'Estatut de 2006 per considerar l'escenari poc probable, tot i que ha garantit que escoltaria la "proposició" del Gobierno. També ha recordat que els catalans no tenen la capacitat de Reformar la Constitució perquè representen 47 diputats al Congrés espanyol, on hi ha 350 escons.El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha respost al president Carles Puigdemont que "amb qui ha de debatre és amb Garcia Albiol, que és amb qui s'enfrontarà a les urnes a les eleccions". El ministre ha acusat Puigdemont "d'evitar el debat com ha fet sempre" amb la seva sortida de Catalunya per refugiar-se a Bèlgica. "Sempre tira pilotes fora per no debatre", ha reblat. Segons el portaveu de l'executiu espanyol, el que ha de fer Puigdemont és "explicar les accions" que, al seu entendre, han portat Catalunya "a la pèrdua de prestigi i reputació" per una política "que ha trobat zero suports a Europa".