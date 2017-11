Albiol crida a files a Iceta i Arrimadas

Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 16:30 h

Els demana que no es barallin per "la cadira"

ACN | El president del PPC i candidat dels populars el 21-D, Xavier García Albiol, ha criticat la "baralla" entre PSC i C's per voler "ocupar la cadira" i els ha reclamat aparcar el debat sobre els possibles pactes postelectorals fins després dels comicis.

El líder del PSC, Miquel Iceta, va fer unes declaracions on apuntava que per "sentit comú i coherència" no investirà Arrimadas com a presidenta. Per la seva banda, la líder de C's, es veu guanyadora i va manifestar que existeix "una opció realista de tenir una majoria alternativa després de les eleccions" del 21-D".

Amb tot, Albiol ha considerat que és una "falta de respecte" que estiguin parlant d'acords postelectorals quan encara no s'han celebrat les eleccions. I els ha instat a centrar-se a presentar propostes i a "assumir el compromís" que, després del 21-D i amb els resultats sobre la taula, treballaran per poder formar un govern constitucionalista que "posi punt final a la pitjor etapa de Catalunya".

D'altra banda, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Javier Arenas, ha assegurat que l'endemà de les eleccions seran "molt generosos", com "ja vam ser-ho al País Basc", ha dit durant la presentació del lema de campanya del PPC per al 21-D: "Espanya és la solució".

