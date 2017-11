Barcelona demana explicacions al gobierno sobre la vinculació de l'Imán de Ripoll amb el CNI

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, va demanar comparèixer per aclarir la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll . Però Roldán donarà explicacions només a porta tancada a la Comissió de Despeses Reservades, una mostra més de la voluntat del govern espanyol d'amagar que l'imán de Ripoll sigui confident.

La proposta també demana saber des de quin moment el govern espanyol coneixia aquest vincle i per què l'ha amagat fins ara, concretant quin tipus de relacions es tenien, quant van durar i a quins comandaments o responsables reportava Abdelbaki Es Satty.

Tanmateix, el text exigeix responsabilitats polítiques pertinents davant "l'escàndol i la incapacitat manifesta" de l'executiu de Mariano Rajoy "per evitar els atemptats del 17 i 18 d'agost a Barcelona i Cambrils".

