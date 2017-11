La Junta Electoral silencia a TV3 un dels efectes del 155

Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 17:00 h

Prohibeixen que la televisió pública es refereixi al "Govern a l'exili" o als "consellers exiliats", a petició de C's

ACN/M.B.| TV3 ja no es podrà referir a Carles Puigdemont i els quatre consellers que l'acompanyen a Brussel·les -com a conseqüència de l'aplicació del 155 a Catalunya- com a "Govern a l'exili", ni tampoc titllar Comín, Serret, Puig i Ponsatí de "consellers exiliats". Així ho ha decidit la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que ha prohibit que la televisió pública catalana usi aquestes expressions perquè entén que "infringeix el principi de neutralitat informativa". Per contra, l'ens avala l'expressió "Llista del President", "Consellers del PDeCAT" o "consellers del Govern de Puigdemont", que considera que no vulneren cap dels principis de la LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La decisió de la Junta sorgeix del recurs presentat per Cs, que ataca la cadena pública perquè -diuen- s'ha de limitar a explicar "el que està passant" i ser "neutral". "TV3 no pot ser 'telePuigdemont' i el germà gran del procés. No hi ha cap govern ni president a l'exili", ha afirmat el portaveu de Ciutadans, Fernando de Páramo, en un contacte informatiu amb els mitjans a l'Hospitalet de Llobregat. La Junta ha remès l'acord a la CCMA i li dona 24 hores per recórrer.



En l'escrit de Cs, el partit considera que TV3 ha efectuat un seguiment informatiu que no s'ajusta ni a la legalitat ni al principi de neutralitat informativa atorgant el càrrec de president i consellers a càrrecs destituïts. Des del partit taronja han explicat que van presentar el recurs perquè "els preocupa" que la cadena sigui de tots els catalans "perquè la paguem tots". En aquest sentit ha subratllat que ho defensaran al llarg de la campanya.