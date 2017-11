Última actualització Divendres, 24 de novembre de 2017 18:15 h

La vicepresidenta assisteix a la XXII Trobada d'Economia, on es trobarà amb Iceta o Santi Vila

ACN| Unes 150 persones s'han concentrat per rebutjar la presència de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a S'Agaró (Baix Empordà), on ha inaugurat la XXII Trobada d'Economia de S'Agaró, unes jornades que se celebren aquest divendres i dissabte i que comptaran, també, amb la presència del ministre d'Economia, Luis de Guindos, l'exconseller d'Empresa, Santi Vila, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. El candidat de la CUP per les comarques gironines i alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha explicat que protesten contra la presència dels responsables de la intervenció de l'autogovern de Catalunya i de la convocatòria d'unes eleccions "il·legítimes". La protesta l'han convocada els Comitès en Defensa de la República (CDR) i la CUP per criticar la presència dels membres de l'executiu estatal a les comarques gironines.

Els manifestants han portat pancartes on s'hi podia llegir 'Soraya, go home', 'Sorayita, Sorayita, búscate otra playita', 'Sí a la democràcia, No al 155' o 'Llibertat presos polítics' i han cridat proclames com "Santi Vila, unionista" o "Aquí desobeïm el 155". Els Mossos d'Esquadra han muntat un cordó policial per impedir que els manifestants s'apropin a l'hotel on se celebren les jornades. La protesta a S'Agaró ha començat a dos quarts de cinc de la tarda, poca estona abans que comencessin les jornades d'economia. Els manifestants s'han concentrat davant el S'Agaró Hotel i allà, custodiats per un cordó de Mossos d'Esquadra, han fet sonat xiulets, cassoles i botzines.



La "vergonya" dels polítics catalans a la trobada

Dani Cornellà (CUP) ha assegurat que és una "vergonya" que dirigents i membres de partits catalans també assisteixin a la XXII Trobada d'Economia. Ho ha dit en referència al candidat del PSC, Miquel Iceta, i al conseller dimissionari Santi Vila. El primer participarà demà a les jornades; el segon ho farà aquest vespre en un sopar-debat.

"Totes les forces catalanistes i democràtiques haurien de boicotejar aquesta trobada, perquè hi participa gent que no ens representa ni és benvinguda al territori", ha conclòs Cornellà. Demà, els CDR han contraprogramat una jornada paral·lela. Es farà al parc de les Dunes de S'Agaró, a tocar de l'hotel, i porta per títol '155a Jornada d'Economia Republicana' (en al·lusió a l'article de la Constitució). Es faran xerrades sobre cooperativisme o l'economia al servei de les persones, a més d'un dinar popular i tallers.