[Vídeo] Ridícul d'una diputada del PP en defensar una suposada ingerència russa al procés

En el seu discurs, Vázquez carrega contra Julian Assange -al qual es refereix com "un senyor des de l'ambaixada de l'Equador"- per "remetre 40.000 tuits" sobre el procés; una xifra que fàcilment es pot comprovar equivocada. Segurament, la portaveu del PP a la comissió estaria parlant sobre el nombre d'interaccions d'Assange a Twitter amb continguts relacionats amb l'independentisme, cosa que no és -ni de lluny- el mateix que el nombre de tuits que ha publicat. En la mateixa línia, Vázquez assenyala "un altre [senyor] des de l'ambaixada de Rússia" -tot apunta que referint-se a Edward Snowden que, en tot cas, no està a cap ambaixada; sinó exiliat a Rússia- que també "remetia prop de 100.000 tuits". Aquesta xifra és també falsa i ni tan sols s'assembla a les interaccions d'Snowden a la xarxa amb temes relacionats amb Catalunya, que només són 8.198.I, per si aquestes declaracions no fossin suficientment escandaloses, Vázquez conclou: "Parlem d'una web-brigada de trolls, de hackers, de boks, de softpapers... És a dir, de gent, d'un exèrcit virtual per desestabilitzar països". Suposem que amb "boks", la diputada popular es referia als bots (un software que realitza tasques automàtiques), i amb "softpapers" a sockpuppets o -el que és el mateix- l'ús de perfils falsos a Internet. En definitiva, la diputada del PP ratlla el nivell del ridícul per intentar demostrar una teoria que el mateix CNI ja va desmentir aquesta setmana al Congrés espanyol.