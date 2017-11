Per què Puigdemont compara Rajoy amb Primo de Rivera?

Ara, Puigdemont ha piulat "Queda clara la tria del 21-D que proposa Rajoy: o salvadors de la pàtria o servidors de la gent", en referència a l'actitud de Mariano Rajoy. El president i candidat de Junts per Catalunya acompanya el text amb l'etiqueta #JuntsxCat i amb un muntatge fotogràfic que inclou el retall de premsa amb el titular del diari italià i el rostre de José Antonio Primo de Rivera.

