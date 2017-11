Denuncien un exdiputat de la CUP i alguns familiars per “falta de respecte a l’autoritat”

Els fets als quals es refereix Perona haurien tingut lloc el passat 2 d'octubre, durant una concentració convocada per agrupacions sobiranistes en rebuig a la violència de la policia espanyola per intentar frenar el referèndum d'autodeterminació el dia anterior.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal