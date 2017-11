"Terroristes", "colpistes" o "sediciosos" són alguns dels insults que ha dirigit als excursionistes, després de desitjar-los que "amb aquesta bandera, hauríeu de caure avall" de la muntanya. Ha acabat fent apologia de la violència i el franquisme: "Si tornés Franco no deixava ni un", ha dit.Tot i que un dels excursionistes ha insistit a calmar-lo, no ha tingut cap èxit i l'espanyolista fins i tot ha etzibat insults masclistes a una de les dones del grup, a qui ha cridat que marxes a casa "a fer la feina".

