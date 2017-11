El portaveu de la Intersindical-CSC assegura que la situació de les darreres setmanes els ha permès "aparèixer com una tercera opció" davant dels dos sindicats majoritaris, UGT i CCOO. Mentre la Intersindical té actualment 4.500 afiliats i 300 delegats, la USOC -el tercer sindicat a Catalunya- té 15.000 afiliats i 2.500 delegats.

Per Marc Sallas, el procés independentista ha posat de relleu que "una de les mancances que havíem tingut com a país fins ara és que no disposàvem de sindicats nacionals i de classe". La situació política està servint també per "obrir aquest meló pendent de l'independentisme, que ara es veu com una necessitat". Per la Intersindical-CSC, "la República catalana és un element importantíssim per poder avançar cap a la justícia social", ha argumentat.

Sallas ha explicat que cal tenir en compte que "el sindicalisme majoritari d'aquest país és el sindicalisme del 78, hereu de la transició i que defensa els valors constitucionals espanyols". "Aquí nosaltres no hi entrem, ni tampoc la majoria política i social d'aquest país", ha afegit el portaveu, qui considera "normal" que "apareguin opcions sindicals que ja se situen al marge dels consensos de la transició".

L'organització obrera està treballant per fer una campanya per promoure les afiliacions. En aquest sentit, Sallas apunta que una de les seves assignatures pendents és "anar estructurant el territori, ja que quan tens delegacions a comarques hi ha més capil·laritat perquè la gent entri i conegui el sindicat". Actualment, l'organització té quatre locals a Barcelona, un a Igualada i un altre a Sabadell i personatges com l'exdiputat de la CUP Antonio Baños i el diputat d'ERC Joan Tardà han fet aquesta setmana una crida a Twitter perquè la gent s'hi afiliï.

El portaveu ha criticat la "intoxicació dels grans sindicats difamant en contra de la vaga" del 8-N. El portaveu ha assegurat que delegats "d'altres sindicats" van assegurar que l'aturada era "il·legal", fet que considera un atac contra el dret a vaga. De fet, la patronal Foment del Treball va denunciar la vaga perquè considerava que s'havia convocat per "motius polítics". Davant de la demanda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decidir no suspendre l'aturada del 8-N com a mesura cautelar, si bé encara no s'ha pronunciat sobre el fons de la qüestió.



Unes 300 persones afiliades de CCOO a Catalunya s'han donat de baixa de l'organització sindical des del mes de juliol per la situació política. El seu secretari general a Catalunya, Javier Pacheco, ha reconegut que els darrers mesos "han incrementat les baixes motivades per condició política", concretament per estar en desacord amb el posicionament del sindicat en la qüestió nacional. "Tant d'un extrem com l'altre", ha afegit. Tot i que Pacheco ha lamentat "cadascuna de les baixes", també ha matisat que "no són suficients" com per comprometre "l'estabilitat i viabilitat" de la principal organització sindical a Catalunya, amb 141.000 afiliats. "Hi ha moltes altes i baixes cada mes", ha explicat Pacheco, que ha remarcat que en el mateix període van seguir creixent al ritme habitual, amb més altes que baixes. El líder de CCOO també ha assegurat que l'organització es manté "cohesionada" i ha defensat el seu caràcter "transversal i inclusiu".



El secretari general de CCOO ha explicat que estan contactant amb les persones que han pres la decisió d'abandonar el sindicat per motius ideològics. "Volem parlar amb elles", ha assegurat, per explicar-los que "el seu vincle amb el sindicat ha de ser no només pel posicionament ideològic i polític". "Els volem fer entendre que encara és útil estar a CCOO i que es van afiliar per altres coses", ha recalcat Pacheco, i "convèncer-les que tornin perquè és la millor eina dels treballadors per recuperar drets".

"La majoria d'afiliats entén perfectament que el nostre paper no és donar la resposta definitiva a si Catalunya ha de ser una República o no", ha afirmat Pacheco, si no que ho és "defensar els drets laborals, econòmics i socials de la classe treballadora". D'altra banda, Pacheco ha afirmat que la situació política no ha tensat les relacions amb CCOO a Espanya. "Totes les decisions són consensuades", ha explicat. Segons el líder del sindicat a Catalunya, la "relació de no subordinació" que tenen dins l'organització "aniria molt bé" aplicada a l'àmbit polític.

D'altra banda, CCOO no veu "cabuda" a una altra vaga general. "La gent haurà de reflexionar si el del 8-N és el model de mobilització que volen, tallant vies fèrries i públiques", ha opinat Pacheco, que ha dit que una vaga s'ha de fer de forma "voluntària" amb piquets "informatius". La vaga general convocada per la Intersindical-CSC "no és el concepte clàssic de vaga general" si no que "és un altre model, una altra via de mobilització", ha defensat. Tot i que ha assegurat respectar "la legitimitat de tothom per fer el que entengui en el marc de la mobilització", Pacheco ha recordat que no comparteixen aquest model.

Preguntat pel protagonisme que han adquirit altres sindicats minoritaris els darrers mesos amb les convocatòries de vagues generals, Pacheco ha respost que "això va de llarg i d'estar arrelat als centres de treball". "Convocar una vaga és molt senzill, fer-la efectiva més difícil", ha puntualitzat, comparant "l'èxit" de l'aturada de país del 3-O amb la vaga general del 8-N. "Una vaga general no té cabuda en aquests moments", ha insistit Pacheco, que ha advertit del perill d'abusar d'aquesta fórmula.

"Som una organització amb responsabilitat alta", ha remarcat el secretari general de CCOO. Segons el líder del sindicat, l'escenari en què veurien justificat convocar una vaga seria "si no som capaços de recuperar drets socials i laborals al voltant de creixement econòmic i d'una estabilitat política". "És el que estem exigint ara" amb les eleccions del 21-D, ha clarificat Pacheco. En un marc d'estabilitat i recuperació "és quan hem de començar a preparar les condicions perquè la gent es convenci de fer vaga per recuperar drets", ha conclòs.



Al seu torn, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va reconeixer fa uns dies que -tot i que no va voler donar xifres- "menys d'un centenar" d'afiliats han mostrat la seva voluntat d'abandonar el sindicat a les últimes setmanes per la situació política. Amb tot, Ros va titllar les baixes que hi ha hagut de "poc significatives". El líder sindical va fer una crida a mantenir la "cohesió" d'entitats "plurals" com la UGT: "per desgràcia, molts partits ja han tingut problemes per la seves posicions polítiques i s'han fet més petits en l'espectre de representació. Jo crec que organitzacions socials cíviques i culturals no hem d'entrar en aquest camí perquè al final la gent ha de triar sindicat per la seva força sindical per solucionar els problemes dels treballadors i no per la ideologia política. Tot i que òbviament tenim política, sindicat de classe, però no política partidària".

En aquest sentit, el portaveu del sindicat independentista ha reiterat que la vaga del 8-N es va convocar per "motius estrictament laborals que no van deslligades de les qüestions polítiques". I és que, al marge de la creixent precarietat del mercat laboral, un dels motius de la convocatòria era el decret del govern espanyol per facilitar el trasllat d'empreses. Sallas no ha revelat si hi haurà una nova vaga general en un futur proper: "Anirem decidint si en convoquem una altra o no".