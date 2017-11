El PDeCAT acceptaria acords només amb ERC si no hi ha entesa amb la CUP

Última actualització Dissabte, 25 de novembre de 2017 10:20 h

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, diu que "no s'acaba el món si la CUP no vol ser" en algun dels punts en comú al 21-D

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN| El Partit Demòcrata (PDeCAT) confia que els partits sobiranistes arribin a "grans consensos" en els punts programàtics de cara al 21-D. Tot i això, els nacionalistes acceptarien que hi hagués alguns acords només amb ERC, en cas que en certs apartats no s'arribi a cap consens amb la CUP. Així ho ha explicat la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en una entrevista a l'ACN. La dirigent nacionalista no té "cap dubte" que s'arribarà a grans acords, tot i que ha afegit que "no s'acaba el món si la CUP no vol ser" en algun dels punts en comú.

Marta Pascal, en una imatge d'arxiu © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, CUP, ERC, PDeCat

D'altra banda, Pascal ha avalat que el nou Govern mantingui presència física a Brussel·les, també quan acabi el procés de la justícia belga. Si el president destituït, Carles Puigdemont, aconsegueix tornar a ser investit, la coordinadora general del PDeCAT defensa que "se segueixi treballant en el flanc europeu", perquè cal tenir "presència institucional al cor d'Europa". Preguntada sobre si una conselleria fixa a Brussel·les seria una bona fórmula, Pascal ha sentenciat que seria una "bona decisió" si així ho decidís Puigdemont.



Pel que fa a les negociacions per a acords programàtics, la fins ara diputada parlamentària de JxSí ha insistit que calen "grans consensos", sense oblidar que el país no es pot "paralitzar" perquè "alguns pocs vulguin fer passar el clau per la cabota". Tot i això, Pascal ha remarcat que hi ha hagut molts pactes al llarg del procés tot i les discrepàncies dels partits sobiranistes.

Diàleg bilateral

Pascal ha insistit en la importància de mantenir oberta la porta del diàleg amb l'Estat, sense renunciar a la independència ni al referèndum. En aquesta línia, la coordinadora general del PDeCAT ha admès que el paper de mediadors com el lehendakari, Íñigo Urkullu, o la presidenta del Congrés, Ana Pastor, és "interessant", tot i que ha fet notar que qui pren les decisions són els executius. "I el govern del PP segueix tirant moltes cosses", ha lamentat.

Encara sobre el diàleg, Pascal sosté que cal mantenir en paral·lel un contacte "permanent" també amb les institucions europees. A més, ha asseverat que la presència de Puigdemont i la resta de consellers que són a Brussel·les ajuda, i molt, en aquest sentit.

La dirigent nacionalista també ha opinat que reactivar el Pacte Nacional del Referèndum (PNR) "queda lluny" i que, en tot cas, caldria apostar per "ressituar objectius" en comptes de "refer eines que ja s'han utilitzat".

Actes conjunts en campanya

Pascal ha opinat que la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les -sota el lema 'Desperta Europa! Ajuda Catalunya', i on hi assistirà la direcció del PDeCAT- es pot entendre com un acte conjunt de la campanya electoral del 21-D, i ha avalat que se'n facin més durant les setmanes prèvies als comicis: "Tot el que sigui per visualitzar la diversitat del sobiranisme i els punts en comú és bo", i "s'han d'aprofitar les manifestacions públiques conjuntes", ha comentat. Malgrat tot, Pascal ha preferit no concretar més perquè són les direccions de campanya les qui "s'han de posar d'acord".

Finalment, Pascal ha reiterat que després de les eleccions el sobiranisme ha d'entendre la realitat i fugir de marcar-se terminis concrets. Pel que fa a possibles pactes entre partits, la coordinadora general del PDeCAT ha subratllat que primer "cal guanyar les eleccions" i després ja es parlarà de futures negociacions. Això sí, Pascal ha assegurat que no veu pas donant suport, ni buscant acords, amb formacions que hagin "estat còmplices del 155".