Rufián aprofita la persecució a la xarxa del Gobierno per denunciar Zoido, Albiol i Casado

fideli rdns rdns

25 de novembre de 2017, 11.31 h

i per què no cada Ajuntament que ha rebut dels piolins, denunciar-los per delicte d'odi?

i per què no denunciar a F6, per delicte d'odi, pel seu velat "apor ellos" del 3-0?

i per què no denunciar per delicte d'odi a la AN pel segrest dels presos polítics?

i per què no denunciar per delicte d'odi al mateix TC, tant demostrat tot?

i per què no denunciar a tots els piolins,?

i per què no denunciar al meteix Gobierno?

i per què no denunciar per delicte d'odi a la mateixa aplicació del 155?... Llegir més