El nou partit de Gordó no passa el tall per presentar-se el 21-D

Última actualització Dissabte, 25 de novembre de 2017 11:30 h

Només 11 de les 17 candidatures presentades han estat aprovades per la Junta Electoral

ACN| Convergents, el nou partit que lidera l'exconseller de Justícia Germà Gordó, no ha passat el tall i no podrà presentar-se a les eleccions del 21-D. La formació es presentava únicament a la circumscripció de Barcelona amb l'exdirectora de l'Institut Català de les Dones, Teresa Pitarch, com a cap de llista seguida del mateix Gordó i de Sílvia Requena. La seva candidatura al final no ha estat proclamada i no estarà a les paperetes.

De fet, només 11 de les 17 candidatures presentades aquest 21-D han estat aprovades per la Junta Electoral i surten publicades aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Es tracta dels set partits que actualment ja tenen representació parlamentària (ERC, Junts per Catalunya, Cs, PSC, Catalunya en Comú-Podem, PPC i CUP), més el PACMA, Recortes Cero-Grupo Verde, Per Un Món Més Just –només a Girona i Lleida- i la marca blanca d'Esquerra 'Diàleg Republicà-, presentada per evitar una possible invalidació de la candidatura de Junqueras.