Rambla de les flors Arnanyac Arnanyac

25 de novembre de 2017, 12.56 h

Aixi es benvolgut, nostre president a l'exili. Falta tres setmanes, les enquestes reals (no cuinades) no els hi deuen ser gaire favorables. No es descartable una altra accio de falsa bandera, per declarar l'estat d'exepcio, i suspendre les eleccions per un bon grapat de mesos.