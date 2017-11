Última actualització Dissabte, 25 de novembre de 2017 12:00 h

Insta els catalans a desviar-se del viatge a Ítaca "on moren tots i només en queda un"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN/M.B| El primer secretari i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, vol canviar "el viatge a Ítaca" per un full de ruta cap "a la reconciliació" a partir del 21-D. Iceta ha recordat que a la llegenda grega, en què s'han inspirat tant Artur Mas com Carles Puigdemont, acaben "morint tots" i només Odisseu arriba a destí, durant la XXII Trobada d’Economia de S’Agaró -davant un centenar d'empresaris- que han comptat amb la presència del ministre d’Economia, Luis de Guindos, o la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, i on no ha participat cap representant del sobiranisme.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, durant la seva intervenció a la XXII Trobada d'Economia de S'Agaró © Xavier Pi Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, Iceta, PSC

"Per això jo proposo un canvi de viatge cap a la reconciliació, perquè vull que Catalunya guanyi i no col·leccioni falses jornades històriques", ha assegurat el socialista. El candidat del PSC també afirma, en aquest sentit, que les eleccions no han de servir "per premiar els independentistes que ens han dut al caire del precipici, i que ara ens volen fer donar una passa endavant".Davant d'això, Iceta aposta per "arribar a tots els catalans" perquè a través de la negociació "s'abandoni la rauxa" i es recuperi el catalanisme "pragmàtic". "Vull ser president per intentar superar la divisió entre catalans. Si sóc elegit ho sacrificaré tot al servei d'aquest objectiu ", ha sentenciat.