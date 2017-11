Última actualització Dissabte, 25 de novembre de 2017 13:00 h

Reivindica la seva llista com l’”alternativa que més s’assembla al desig de llista d'unitat que reclamava molta gent"

M.B.| "Més enllà de la legítima, lícita i molts cops necessària militància política, ens cal ser militants de Catalunya". Avui s'ha celebrat el primer acte, des de Brussel·les, de la llista del president per als comicis del 21-D i Carles Puigdemont ha deixat clar que "el moment transcendeix als partits polítics". "Els ciutadans ens demanen fer coses diferents, amb gent diferent", ha apuntat en referir-se a la candidatura de 'Junts per Catalunya' que ell mateix encapçala com una "proposta de màxima unitat i transversalitat, on bona part de la ciutadania s'hi reconegui". En aquest sentit, no ha oblidat que el PDeCAT -a qui agraeix la seva "generositat- ha accedit a les demandes del president de renunciar a les seves sigles, sigui pels motius que sigui: "ha entès més que cap altre força política que era el moment de fer les passes al costat que calgués i fer un salt en la història de Catalunya".

En referència a la llista unitària del front polític independentista que tant va reclamar Puigdemont i que -finalment- no va ser possible, el president reivindica ara la seva com l'"alternativa que més s'assembla al desig de llista d'unitat que reclamava molta gent per fer front a aquest moment excepcional". "Si hi ha una llista que el senyor Rajoy no voldria que guanyés és la nostra", ha exclamat.

I és que, ha dit Puigdemont, que els comicis del 21-D decidiran si els ciutadans de Catalunya "accepten o no" la liquidació de l'autogovern català i -per tant- si Rajoy i "el tripartit del 155, guanyen o perden". "Per què ens calen tantes diferències en relació a unes eleccions convencionals?", s'ha preguntat, per apuntar que no són uns comicis autonòmics sinó que són "els més transcendents de la nostra història". Una història que -ha dit- no tenen "cap dret" a escriure altres: "cal escriure-la des de l'esperança, perquè la por i de la resignació ja estan representades", ha dit en una clara referència als populars i els socialistes catalans. Puigdemont ha presentat la seva candidatura com la de la "dignitat, l'esperança i la unitat".

El mandat de l'1-O segueix vigent

El president ha criticat durament un "Estat autoritari que viola drets civils i retalla la democràcia" i ha assegurat que " cal garantir que el que decideixin els ciutadans és allò que s'aplica". És per això que ha tornat a insistir en "demanar explícitament" a "qualsevol que es presenti a les eleccions" -i també a Rajoy i al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker- si acceptaran o no els resultats del 21-D si guanya l'independentisme. "Es comprometen, aquella nit, a derogar el 155" i a "investir al Govern"?, els ha qüestionat per afegir si "trauran les seves grapes untades d'autoritarisme del nostre poble".

En aquest sentit ha dit Puigdemont que durant el referèndum d'autodeterminació de Catalunya el passat 1 d'octubre i en les mobilitzacions de l'aturada de país dos dies després "vam demostrar capacitat i voluntat d'esdevenir un estat independent" i aquest mandat -junt amb el de les eleccions del 27-S- "segueix vigent".

Record als presos polítics

Puigdemont ha tingut també un sentit record pels membres de la seva candidatura que estan empresonats per la justícia espanyola, com l'ex president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, o els consellers del seu Govern i ha criticat que l'Estat no accepti que "competim en igualtat de condicions". En aquest sentit ha instat els demòcrates a "rebel·lar-se" contra la manca de normalitat dels comicis.