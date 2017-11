Sánchez s'apropia de l'esquerra per desvincular-la de l'independentisme

El líder del PSOE ha avisat que el seu partit no deixarà que ningú "s'apropiï de la idea de Catalunya ni tampoc de la d'Espanya". "La diferència entre nosaltres i el PP i Cs és que nosaltres no creiem que siguem Espanya, perquè Espanya som tots sense exclusions", ha argumentat. Sánchez ha defensat un nou pacte de convivència i ha recriminat que la dreta pretengui "petrificar" la Constitució. "Nosaltres obrim la porta a la Constitució i la tanquem a l'independentisme", ha dit.

El socialista ha carregat contra l'independentisme però també contra "l'enorme ceguesa" de PP i Cs per afrontar-lo, dividint territoris, "recentralitzant i imposant la cotilla de la uniformitat a un país que sap que és plural i divers". Durant la cloenda del consell de la Internacional Socialista que ha tingut lloc aquest divendres i dissabte a Barcelona, amb tot, Pedro Sánchez ha aprofitat per criticar el "trencament unilateral" del govern de la ciutat per part d'Ada Colau, "que després de mesos d'equilibri per fi va caure del costat equivocat, de l'independentista". El partit de Colau ha partit peres amb els socialistes barcelonins pel seu suport a la repressió del 155, juntament amb els populars i Cs.