"Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència", ha carregat el manifest unitari del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. "Ja n'hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al servei de l'audiència", assenyala el text escrit per Planas, que també ha tingut paraules de crítica cap als professionals de la publicitat i empreses anunciants. "Prou d'imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures", ha lamentat el manifest unitari, que també ha carregat contra els empresaris de l'oci nocturn "per sovint posar-ho fàcil als abusadors" i els professionals de la judicatura, l'advocacia, la medicina forense i cossos policials.



"N'hi ha que infravaloreu les denúncies de les dones. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides", ha recordat l'escrit de Mònica Planas, que finalment s'ha dirigit a totes les dones. "Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables de ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda", ha conclòs el manifest unitari. L'acte a la plaça de Sant Jaume ha acabat amb un minut de silenci en record de les víctimes i un llarg aplaudiment. Entre ahir i avui també s'han fet actes de rebuig a la violència masclista a Girona, Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Terres de l'Ebre.

Un desig que també hacompartit la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, que ha recordat que la violència masclista "la pot patir qualsevol dona al llarg de la seva vida". Balada ha volgut fer especial incidència a l'entorn familiar. "Qualsevol víctima té un entorn que pot trencar el silenci, donar suport i ajudar a denunciar-ho", ha assenyalat la presidenta de l'ICD, que ha posat sobre la taula també altre tipus de violència masclista com els abusos sexuals o l'assetjament sexual a la feina o al transport públic. "La societat està avançant en la presa de consciència. Hem fet passos endavant amb la visibilització, en normativa i també en legislació", s'ha felicitat Balada. La presidenta de l'Institut Català de les Dones ha lamentat, amb tot, que "les arrels del masclisme i el patriarcat tenen un fort component cultural que és difícil d'erradicar".La periodista Mònica Planas ha estat l'encarregada de llegir un manifest unitari -escrit per ella mateixa- on ha fet una crida a la societat per trencar el silenci i a no ser còmplices de la violència masclista. Planas ha apuntat directament a violadors, maltractadors i assetjadors com a màxims responsables, però també ha carregat culpes contra l'actitud de mitjans de comunicació, publicistes, empresaris de l'oci nocturn, treballadors de la justícia i policia per "normalitzar conductes delictives, menystenir la dona i usar-la com a reclam".