Santi Vila, d'una nit a la presó a rebre els elogis de l'elit espanyola

Bonet ha definit l'exconseller com "una bona persona, intel·ligent, sensata i prudent", tot i admetre que hi discrepa en alguns aspectes. Entre aquests, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, ha lamentat que Vila diferenciï entre "nosaltres" i "ells" (en referència als catalans i als espanyols). "Jo no crec en això, nosaltres som nosaltres. Tots", ha dit. "Som els mateixos i allò que hi ha, en tot cas, són matisos", ha insistit. "Però el futur de Catalunya ha de ser el futur moderat que ell representa, dins la Constitució i la llei", ha afegit.



Bonet va assistir ahir al sopar-debat on va participar Vila, que no ha aturat la seva agenda malgrat la situació política que viu el país. A diferència de la resta de consellers, Vila va poder sortir de la presó d'Estremera després de pagar una fiança de 50.000 euros, tot i que va assegurar haver estat una nit a la presó en solidaritat amb els seus companys.