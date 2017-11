L'Estratègia de la por del Gobierno pel 21-D: vincular la pèrdua de vots independentistes amb una bona economia

Última actualització Dissabte, 25 de novembre de 2017 17:15 h

Ho ha fet De Guindos, que ha dit que no contempla incentius per al retorn de les empreses a Catalunya

ACN/Redacció| El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, ha assegurat que si l'independentisme perd "vots i diputats" i no revalida la majoria absoluta al Parlament, "l'ambient econòmic millorarà de manera notable". D'aquesta manera torna a la càrrega amb una estratègia basada en manipular l'electorat amb la por a una crisi de l'economia, sense cap relació contrastada entre ambdós fets, quan encara no ha superat els estralls de la viscuda sota el govern de Mariano Rajoy. Per al ministre, que els partits hagin de buscar "majories alternatives" a la Cambra catalana tindrà una reacció "molt positiva" ja a "curt termini" en els mercats, la prima de risc i la borsa. "La raó fonamental de la incertesa dels mercats ha estat el sobiranisme", ha dit.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, aquest 25 de novembre del 2017 a la XXII Trobada d'Economia de S'Agaró

Durant el dinar-debat a la XXII Trobada de S'Agaró, el ministre també ha dit que la pèrdua de la majoria absoluta de les forces sobiranistes serà sinònim de "fracàs de l'estratègia", i que això serà "ben rebut" per mitjans internacionals com 'Le Monde', el 'Financial Times' o el 'Wall Street Journal', que recolliran que "els independentistes perden manxa".



Es desentenen del retorn de les empreses que han impulsat a marxar



Luis de Guindos també ha assegurat que no contempla donar incentius per afavorir que les empreses que han traslladat la seu fiscal fora de Catalunya

-cosa que el Gobierno va facilitar al màxim creant un decret llei a mida i pressionant alts directius- hi retornin "un cop es normalitzi la situació" després del 21-D. El ministre ha assegurat que, al seu entendre, "l'economia catalana és suficientment atractiva" perquè un cop s'hagin eliminat "les polítiques irracionals", les empreses hi tornin per elles mateixes i ha rebutjat així la petició que, ara fa pocs dies, va fer el president de Foment del Treball a Mariano Rajoy. "Si es normalitza la situació de l'economia catalana en el conjunt de l'espanyola i la zona euro, estic convençut que serà així", ha sentenciat.



D'altra banda, el ministre ha defensat l'aplicació del 155 i la convocatòria d'eleccions perquè han permès "donar la volta" a la "contracció" que ha viscut l'economia catalana aquest octubre, amb unes dades econòmiques "molt dolentes". Amb tot, també ha assegurat que, a Catalunya, "no hi ha model Quebec" (en referència a la fuga de companyies que ha viscut la regió francòfona les darreres dècades, després del segon referèndum d'independència).