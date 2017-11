Amb tot, ha carregat contra els socilistes en dubtar que la seva candidatura, amb Ramon Espadaler (que va dir sentir-se representat amb les intervencions de Coscubiela en el ple del Parlament que va aprovar la llei del referèndum), “hereu de la Unió de Duran i Lleida”, pugui ser “una candidatura que dugui a la reconciliació”, com ha afirmat avui mateix Miquel Iceta. Com Iceta, Domènech ha considerat que "seria bo" que el resultat del 21-D portés a "una àmplia reconciliació que tornés a posar a Catalunya a l'avantguarda del canvi".



D'altra banda, el candidat dels comuns també ha anunciat que la formació presentarà la seva proposta de país i “per sortir de l’atzucac” dilluns en un acte a Barcelona i s’ha mostrat convençut que el 21-D protagonitzaran una “remuntada” a les urnes. "És evident que aquestes eleccions van de recuperar l'autogovern de Catalunya, les llibertats, i de treure'ns de sobre el 155", ha dit Domènech, que creu que tot plegat "difícilment" es pot fer "reeditant blocs". "S'haurà de fer aplegant àmplies voluntats del país". En aquesta línia, ha carregat contra la llista de Junts per Catalunya i ERC: "totes es presenten com a llistes de país", ha dit, i "han promès fulls de ruta que després han estat el contrari del que havien dit".