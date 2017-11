L'acte de Puigdemont a Bèlgica ressona a la premsa internacional

Entre altres mitjans, diverses televisions, ràdios i diaris europeus han recollit les paraules de Puigdemont. La televisió francesa 'France 24', per exemple, ha explicat que el president "crida als catalans a fer saber el seu desig d’independència” i 'Le Monde' ha destacat que “Puigdemont vol fer de les eleccions una ratificació de la independència”.Pel que fa a les agències de notícies, la italiana Ansa recorda que Puigdemont fa campanya des de l'exili mentre que la britànica Reuters destaca l'exigència del president a Europa perquè respectin els resultats del 21-D i a l'Estat per aturar el 155 si els independentistes guanyen a les urnes. ​

Des de Bèlgica, Le Soir, ha apuntat al "llançament d’una campanya més que atípica” i a la crida a la unitat que ha fet Puigdemont als partits independentistes per ser "militants de Catalunya". La ràdio televisió suïssa RTS es fixa en el mateix.

