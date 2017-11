Un històric socialista vol que el PP controli TV3

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

25 de novembre de 2017, 21.31 h







Alfonso Guerra l'únic que té de socialista ÉS EL NOM.





Un partit que aplaudeix una MONARQUIA IMPOSADA PER UN DICTADOR FEIXISTA COM FRANCO, i que no només ACATA sinó que lluita per imposar als altres una CONSTITUCIÓ REDACTADA I VOTADA EN 19778, QUAN L'ESTAT ERA EMINENTMENT FRANQUISTA, i sota les amenaces de l'EXÈRCIT FRANQUISTA . . .





. . . Un partit així, quan mal usa el nom de socialisme, ESTÀ ATEMPTANT CONTRA EL SOCIALISME.