Lamela “segresta Trapero” a l’Audiència Nacional: Sap massa coses del joc brut de l’estat?

El relat “màgic” sobre la justícia espanyola que alguns intenten escriure té com objectiu humiliar el procés independentista

Anàlisi @joanpuig (ponent de la comissió d'investigació de l’11-M al Congreso 2004) | Primer, ens presenten una Audiència Nacional amb la jutge Lamela al capdavant amb duresa extrema: engarjola els líders civils d'Òmnium i l'ANC i els membres del govern legítim de Catalunya sense fiança i, segons diuen la majoria de juristes, sense tenir la competència per jutjar aquests delictes. Després, apareix el Tribunal Suprem com la justícia bona que salva de presó els membres de la mesa del Parlament amb l'excusa del suposat acatament. D'aquesta manera, els suposats experts en tribunals, com els periodistes que diuen ser-ho de La Vanguardia, del Grup Godó, el Diari Ara, o gent com Brunet i Ekaizer, ara ens venen la història que els presoners polítics catalans tenen la porta oberta a la seva llibertat. Però, quina porta oberta és aquella que et diu que per sortir de la presó has de renunciar a les teves conveccions democràtiques?

Sortir en llibertat de la presó preventiva no garanteix cap judici just, et garanteix una pressió permanent per a una dura condemna

La manera com et relaten que els nostres presos polítics poden sortir de la injusta presó preventiva trenca qualsevol esquema de justícia democràtica, esdevé un insult a les llibertats i deixa al descobert com són els líders polítics espanyols: "mala gent", venjança via una justícia clarament polititzada.

Lamela es queda Trapero a l'AN, què sap el major dels Mossos que fa tremolar l'Estat espanyol?

L'atemptat de Barcelona d'aquest estiu i la bona feina dels Mossos va provocar una forta emprenyada al Gobierno, el desconcert s'ha agreujat per les notícies confirmades que l'autor intel·lectual dels atemptats d'aquest estiu, l'Imam de Ripoll ,fos confident del CNI. Uns fets que els Mossos, seguint ordres de Trapero, estaven investigant. Per aquesta via van aconseguir informacions de gran transcendència que deixarien en una situació complicada el mateix Gobierno i els serveis secrets liderats pel CNI.

Fatal coincidència que explica moltes coses greus a la democràcia espanyola: per una banda, ens trobem al Gobierno el mateix color polític durant l'11-M i el 17-A. Per l'altra, observem les mateixes pràctiques que comporten greus conseqüències amb molts morts en els dos atemptats més greus produïts a l'estat espanyol. L'Imam de Ripoll treballava a sou per al CNI, igual que el conductor del cotxe que va transportar explosius que van permetre els atemptats a Madrid el 2004. Coincidència? Trapero segurament tindrà molt a dir si recupera el comandament dels Mossos, avui segrestats i usurpats amb l'aplicació de l'article 155.

