Última actualització Dissabte, 25 de novembre de 2017 23:40 h

Si ERC guanya les eleccions i Junqueras segueix a la presó. Aposta per "fer República sense haver d'estar pendents del permís de l'estat espanyol"

ACN Barcelona .- La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que està "preparada" per ser presidenta de la Generalitat si el seu partit guanya les eleccions i Oriol Junqueras segueix a la presó. "Si les eleccions es produeixen en les circumstàncies actuals, que Oriol Junqueras és a la presó, i la candidatura d'ERC resulta ser la més votada estic preparada i assumiré les responsabilitats que facin falta. Si passen per la presidència així serà", ha dit en una entrevista al diari Ara. Rovira ha apostat després del 21-D per "fer República sense haver d'estar pendents del permís de l'estat espanyol" o de les sentències del TC, i ha apuntat que ara ja no és el moment de les "declaracions simbòliques". També ha opinat que caldrà "més transparència i menys paternalisme" i que no s'han de posar "terminis inexpugnables".

Segons Rovira, si hi ha majoria independentista després del 21-D serà el moment de restituir les institucions, posar fi al 155 i "fer República". Al seu parer, aquestes eleccions "són el plebiscit que el president Rajoy no s'ha atrevit a acceptar", i ara cal que ell "assumeixi el mandat que surti de les urnes i que accepti negociar-lo". En aquest punt, ha apuntat que els vots es comptaran en escons al Parlament, perquè si no s'hagués permès la convocatòria d'un referèndum.En aquest sentit, s'ha compromès a començar un "procés per implementar la República" a partir del 21 de desembre, fent avançar Catalunya "sense haver d'estar pendents del permís de l'estat espanyol". "Per exemple, fent que a l'hivern no hi hagi talls de subministraments. Això vol dir obrir expedients sancionadors o signar convenis amb les elèctriques. Ens impedirà l'Estat que ajudem la gent que pateix més? No ho pot pas fer", ha dit.En matèria econòmica, per exemple, ha dit que no s'esperaran que el govern espanyol "doni permís o faci debats o tregui sentències esbiaixades interpretant legalitats". "Ni esperarem sentències del TC que ens diguin si ho fem bé o no d'aquí a deu anys", ha afegit.En preguntar-li si tornaran a nomenar Josep Lluís Trapero major dels Mossos d'Esquadra, ha apuntat que cal restaurar "tot el que s'ha escapçat sense fonaments professionals o meritocràtics, sinó per raons purament polítiques", i ha opinat que això és el que ha passat amb Trapero.Sí que ha reconegut que una de les "lliçons en majúscules" que s'ha extret del que ha passat és que no es poden posar "terminis inexpugnables", i també que "cal avançar amb més transparència i menys paternalisme".Sobre pactes postelectorals, ha remarcat que amb qui tenen més objectius polítics en comú és amb Junts per Catalunya i amb la CUP.