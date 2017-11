L'esperit de la Fundació Internacional Olof Palme salta pels aires a s'Agaró

Última actualització Diumenge, 26 de novembre de 2017 12:30 h

Fundada per l'exdiputada socialista, Anna Balletbò, s'encarrega d'organitzar les jornades econòmiques que han censurat l'independentisme

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| "La defensa dels Drets Humans i les llibertats individuals" i "la denúncia de tot tipus de dictadura, com agressió a la persona i a la societat en el seu dret a la llibertat, reivindicant medis pacífics per aconseguir els canvis socials". Aquests són dos dels objectius que es marca al seu web la Fundació Internacional Olof Palme, encarregada d'organitzar les jornades econòmiques de s'Agaró que s'han celebrat aquest divendres i dissabte, i des d'on s'ha aplaudit sense embuts el bloc del 155 -PP, socialistes i C's- i la vulneració a Catalunya dels drets que diuen defensar. De fet, l'independentisme (amb gran part dels seus líders empresonats o a l'exili) ha estat exclòs.

Tot i ser majoritari al Parlament, cap representant sobiranista ha estat convidat a assistir a les jornades econòmiques. Sí que ho han estat, en canvi, els pares del 155 amb destacada presència de Mariano Rajoy o Soraya de Sáenz de Santamaría, que va encarregar-se d'inaugurar-les en lloc del president legítim Carles Puigdemont, a l'exili per la repressió i l'ús del poder judicial per part de l'Estat. També van convidar l'exconseller Santi Vila, potser com una mena de premi per abandonar el Govern abans de la declaració d'independència. En definitiva, la Fundació que habia de defensar drets i llibertats ha acabat lloant les bondats del 155 i censurant els demòcrates.Sobre la Fundació Internacional Olof Palme destaca el que des del seu web anomenen "Grup de Confiança" i defineixen com un "grup format per empreses i entitats que donen suport a les activitats que desenvolupa"; però que deixa entreveure el tipus de relacions de la fundació socialista amb actors -bancs, constructores o elèctriques- que no es caracteritzen precisament per "la defensa dels Drets Humans i les llibertats individuals". En aquest sentit, la seva fundadora i exdiputada socialista, Anna Balletbò, ha estat relacionada amb un hotel de luxe a Gaza destinat a acollir els grans poders i fortunes del territori; cosa que contrastaria amb la seva defensa pública dels drets humans de la població palestina. Hauria prioritzat els negocis a "la denúncia de tot tipus de dictadura, com agressió a la persona i a la societat en el seu dret a la llibertat"?I és que cal recordar que el seu nom i el del seu fill ja van aparèixer en el cas de l'hotel del Palau de la Música o la polèmica de la Trias Fargas, a partir dels quals el PSC va desvincular-se de la Fundació. Ara, amb tot, Miquel Iceta no ha rebutjat la invitació per representar -braç a braç amb PP i Cs- l'aniquilació de l'autogovern i els drets dels catalans via 155 .