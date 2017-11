L'Estat, sense pietat contra 'El Jueves'

Última actualització Diumenge, 26 de novembre de 2017 11:30 h

Evita que es tanqui la investigació judicial per bromejar sobre la policia espanyola

ACN/M.B| La investigació judicial sobre l'article que la revista satírica 'El Jueves' va publicar el 5 d'octubre i que vinculava en clau d'humor la presència de policies espanyols amb l'increment del consum de cocaïna a Catalunya estava a punt de tancar-se quan l'advocat de l'Estat s'ha personat en el cas. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio i ho ha confirmat l'ACN.

La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña https://t.co/YEP6WokDzU — El Jueves (@eljueves) 5 d’octubre de 2017

El cas està sent investigat pel Jutjat d'Instrucció número 20 de Barcelona després d'una denúncia per injúries de la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Direcció General de la Policia espanyola. El director i el subdirector de la revista van haver de declarar davant del jutge i van mostrar la seva sorpresa perquè era una notícia "fictícia" com tantes altres que publiquen en una secció des d'on fan broma de l'actualitat.