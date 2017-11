Puigdemont ha criticat que el Govern espanyol i el PP animin a denunciar catalans, tancar TV3 per posar-hi "gent normal" o prohibeixin paraules i símbols pacifistes, en referència a la prohibició de la Junta Electoral als membres de les meses del 21-D a lluir el llaç groc de suport als presos polítics. Segons el president, "la combinació de maccarthisme i supremacisme espanyol hauria d'espantar tothom, sigui independentista o no".Des de l'exili a Bèlgica, ha fet una crida a anar a les urnes el proper 21-D, ja que considera que tothom s'hauria de sentir interpel·lat per plantar-hi cara als comicis.

Animar a denunciar catalans, tancar TV3 per posar "gent normal", prohibir paraules i símbols pacifistes... la combinació de maccarthisme i supremacisme espanyol hauria d'espantar tothom, sigui independentista o no. Estem tots interpel·lats a plantar-hi cara el #21D | #JuntsxCat

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal