L'Església més casposa demonitza l'independentisme

Segons ell, amb tot, en aquest sentit "l'ensenyança de l'Església és clara" i "ni el senyor Junqueras ni ningú pot dir que el secessionisme es recolza en l'Església. "Quan es genera odi, una violència que no és simplement violència física sinó agressió al contrari, això no és ser cristià. L'independentisme ha suscitat odis que no existien. L'Església treballarà sempre per la unitat, la convivència, la concòrdia, el be comú de tots els afectats", afegeix. La sectorial de cristians de l’Assemblea Nacional Catalana, en canvi, assegura en el seu manifest per a l'1-O que "el desenvolupament col·lectiu forma part del nucli central del missatge cristià".



Crítiques a l'Església catalana



Cañizares també ha carregat contra l'arquebisbe de Solsona, Xavier Novell, assegurant que està "confós" i que "tergiversar la veritat històrica no és estimar Catalunya", ja que és un més dels bisbes catalans que s'ha mostrat a favor del dret a decidir dels ciutadans i va participar activament en la celebració del referèndum. L'arquebisbe de València també s'ha mostrat "dolgut" que algunes de les urnes de l'1-O s'amaguessin en esglésies catalanes.

Cañizares creu que l'Església hauria d'haver estat "més clara" contra el "desafiament separatista", segons afirma en una entrevista publicada aquest diumenge al diari 'La Razón'. A més, considera que "seria molt oportú que en aquests moments es fes una qualificació de la no legitimitat del secessionisme en països democràtics". L'any passat, l'arquebisbe de València no va vetar una missa en homenatge al dictador espanyol, Francisco Franco, a la seva catedral.