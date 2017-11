El xantatge emocional d'Arrimadas a Iceta perquè pacti amb el bloc del 155

Última actualització Diumenge, 26 de novembre de 2017 15:00 h

Afirma que C's, PP i PSC tenen "l'obligació moral" d'acabar amb el procés

ACN/M.B| La candidata de Cs a les eleccions del 21-D, Inés Arrimadas, ha demanat aquest diumenge al líder del PSC, Miquel Iceta, que "deixi de posar pals a les rodes i permeti iniciar una nova etapa a Catalunya". "Tenim l'obligació moral d'acabar amb el procés que tant de mal ha fet i també d'aparcar les diferències entre els partits que volem continuar dins d'Espanya i d'Europa", ha insistit. Ho ha fet en referència a les recents declaracions dels líders del PSOE, Pedro Sánchez, i el PSC, Miquel Iceta, en que van rebutjar investir Arrimadas presidenta de la Generalitat després de les eleccions del desembre.

Inés Arrimadas, amb el lema 'Ara sí votarem' en una pantalla gegant © Jordi Bataller Comparteix Tweet

Arrimadas ha insistit en la idea d'aturar el procés i encetar "un nou període de convivència i d'unió".La formació taronja ha aprofitat l'acte a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat per presentar el seu lema electoral, 'Ara sí votarem', amb una imatge d'Arrimadas aguantant un cor amb les banderes catalana, espanyola i europea. S'apropien així del lema que el poble català va utilitzar per reivindicar votar en el referèndum d'autodeterminació de l'1-O, amb un missatge que desautoritza la votació que no va poder evitar ni tan sols la brutalitat policial de l'Estat. "El 21-D s'ha de sortir a votar en massa. A votar per posar punt final a aquesta bogeria i deixar de perdre temps, oportunitats i amistats", ha reblat la candidata de Cs.