Com volen guanyar els comuns el vot de l'esquerra no independentista al PSC

Última actualització Diumenge, 26 de novembre de 2017 15:30 h

Reclamen no donar ni un vot progressista als socialistes per compartir llista amb "antiavortistes i homòfobs"

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN| La número dos de la candidatura de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha reclamat aquest diumenge no donar ni un vot progressista a un PSC que comparteix llista amb "antiavortistes i homòfobs", en referència als exdirigents d'Unió Ramon Espadaler i Montse Surroca. Alamany ha criticat aquells que "es venen per un grapat de vots en contra dels seus propis drets, aquells que es venen per un plat de llenties". En un acte sobre violències masclistes, Alamany també ha carregat contra les retallades "dels senyorets de CiU i dels seus aliats" en matèria de polítiques sobre les dones. "És amb aquesta gent que hem de construir un país nou i lliure?", ha preguntat.

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, en una imatge d'arxiu © Gemma Sánchez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes comuns, PSC

Alamany ha erigit la candidatura de Catalunya en Comú-Podem com "l'únic vot útil per fer avançar el país i les polítiques a favor de les dones, l'únic vot útil que fa el que diu" enfront del bloc "del que no vol que res canviï i el bloc que no ha aconseguit que res canviï". En aquest sentit, ha repartit crítiques pels seus oponents, especialment el PSC per compartir llista amb membres de l'antiga Unió Democràtica. "On és aquell PSC que va impulsar les lleis més pioneres en matèria d'igualtat?", s'ha preguntat Alamany, que ha qüestionat si "val tant la pena una estratègia electoral per acabar renunciant al que un és". "A mi em fa vergonya", ha etzibat.

També ha criticat la "dreta catalana" per les seves retallades en el pressupost dedicat a polítiques d'igualtat. "Són aquells que volen construir un país nou i lliure però deixen la meitat del país enrere", s'ha queixat la número dos dels comuns, que ha conclòs que "amb aquests senyorets de CiU i els aliats que han tingut darrerament no es pot avançar en polítiques a favor de les dones i el col·lectiu LGTBI". Així mateix, ha fet la mateixa crítica a la "dreta espanyola", retallant la inversió per lluitar contra la violència masclista un 26%, un pressupost que no s'ha recuperat des del 2010. Ha disparat contra els populars però també contra els seus socis de Cs, "la dreta més rància que avança per la dreta al PP". "El senyor Rivera que es passeja per totes les teles portant llacet a la solapa. Que deixi de portar llacets i afavoreixi les polítiques a favor de les dones", ha reclamat.

Alamany ha plantejat una sèrie de propostes programàtiques de cara a les eleccions del 21-D, com un pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i l'atur femení, així com garantir la representació i participació paritària en tots els òrgans de govern, un pla estratègic de prevenció nacional i programes d'educació afectius-emocionals i el desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia.

Tant ella com la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament, Laura Pérez, que l'ha acompanyat a l'acte han criticat els seus propis companys de llista que són homes per no haver assistit a un acte sobre violències masclistes. "Trobo a faltar la resta de companys. Per què en els actes de violència masclista seguim sent majoritàriament dones?", ha preguntat Pérez, que sí que ha celebrat la presència de David Cid. Alamany ha disculpat l'absència de Xavier Domènech perquè justament és l'aniversari del seu fill.