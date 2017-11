Rivera compara Puigdemont amb Le Pen per defensar un referèndum sobre la UE

En una entrevista al canal israelià 1 Kan, Puigdemont ha assegurat que "els espanyols i els europeus no paren de dir que quedarem fora de la UE, però qui ha de prendre aquesta decisió son els ciutadans de Catalunya, com l'haurien de prendre lliurement els altres ciutadans d'Europa. Vostès volen pertànyer o no a aquesta Unió Europea? I en quines condicions? Veurem què diu el poble de Catalunya". El president ha qualificat la UE de "club de països decadents i obsolescents, en el qual manen uns quants, a més molt lligats a interessos econòmics cada vegada més discutibles" i "on hi ha diverses vares de mesurar". Puigdemont exposa, doncs, que "potser no hi ha gaire gent que vulgui formar part" d'aquesta UE, la de Juncker i Tajani, i que és "tan insensible a l'atropellament dels drets humans, dels drets democràtics d'una part del territori, només perquè una dreta postfranquista tingui interès que així sigui". Tot i això, Puigdemont es declara partidari de la UE i diu que "treballarà per canviar-la".



En referència a això, Rivera ha afirmat que les eleccions del 21-D "demostren que la batalla de Catalunya és també la batalla d'Europa". Rivera ha aprofitat aquesta 'polèmica europea', ha fet campanya per C's considerant que la seva victòria el 21-D seria també la d'Europa i ho ha comparat amb el triomf de Macron sobre Le Pen a França. "Per tant, no permetrem que Puigdemont ens divideixi més, trenqui Espanya i ens faci sortir d'Europa", ha reblat el president de Cs, que ha fet una crida als catalans perquè "vagin a votar en massa" el proper 21-D. "En alguns edificis de l'Hospitalet hi ha més gent que la que ahir va viatjar a Brussel·les per donar suport a Puigdemont", ha ironitzat Rivera.