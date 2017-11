[Vídeo] Rufián desmunta Podem i el seu referèndum pactat en 30 segons

Tan solo medio minuto para que Gabriel Rufian desmonte el mito del referéndum pactado con el Estado y, ya de paso, la estrategia de algunos por mantenerse en esa 3° vía de la equidistancia y el buenismo político. pic.twitter.com/g4TdFOUPM4 — Imanol Nieto (@ImanolNietoCasa) 26 de novembre de 2017

Va donar la raó a Rufián en dir-li que no es pot pactar amb el bloc del 155, és a dir, ni amb Rivera, ni amb Sánchez ni amb Rajoy, de qui va dir que calia fer fora de la presidència del Gobierno.Rufián va deixar entreveure així que l'estratègia del partit lila d'aferrar-se a una tercera via impossible està ja caduca. La conversa va acabar amb el diputat d'Esquerra assegurant que el referèndum no es pot pactar "amb ningú".