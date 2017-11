|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

26 de novembre de 2017, 21.23 h





Que maca la Manuela Carmena, si hi hagués encara que no fos més que un 20% com ella a Madrid, potser encara tornaria a posar-hi els peus, però en tiinc tan mal record, pel fet d'haver-hi viscut amb un cotxe matrícula GI , que no penso tornaar-hi en la meva vida.